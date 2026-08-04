رسمياً.. برشلونة يعلن تعاقده مع الموهبة البلجيكية جيسي بيسيو

مدريد-سانا

وقع اللاعب البلجيكي الشاب جيسي بيسيو، جناح نادي كلوب بروج، على عقده الجديد مع برشلونة، لينضم رسمياً إلى صفوف الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر إنستغرام مقطع فيديو وثّق مراسم توقيع العقد، بحضور رئيس النادي خوان لابورتا، قبل التقاط الصور التذكارية بالقميص الجديد.

كما احتفى النادي بلاعبه الجديد، ونشر صورة له أرفقها بتعليق جاء فيه: “قوة على الجناح.. وسحر في قدميه”.

وكان برشلونة أعلن في وقت سابق توصله إلى اتفاق مع كلوب بروج للتعاقد مع بيسيو، حيث وقّع اللاعب عقداً يمتد حتى 30 حزيران 2031.

وبرز اسم بيسيو خلال بطولة أوروبا تحت 17 عاماً عام 2025، بعدما اختير ضمن التشكيلة المثالية للبطولة، إثر بلوغ المنتخب البلجيكي الدور نصف النهائي.

وبانضمامه إلى برشلونة، أصبح بيسيو أحدث البلجيكيين المنضمين إلى الفريق الأول للنادي الكتالوني، بعد توماس فيرمايلن وفرانسوا غويفارتس.