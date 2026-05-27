التقرير الطبي يحسم مشاركة ميسي في كأس العالم

واشنطن-سانا

كشف الفريق الطبي لنادي إنتر ميامي الأمريكي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراته الأخيرة بالدوري الأمريكي.



وحسب الفحوصات فإن الآلام التي يعاني منها ميسي تعود إلى وجود إجهاد في العضلات الخلفية للفخذ، إلا أن التقرير الطبي أكد أن النجم الأرجنتيني سيحافظ على مكانه في القائمة النهائية لمنتخب بلاده في البطولة.



وخرج ميسي من الملعب بعد شعوره بانزعاج في مباراة فريقه الأخيرة أمام فيلادلفيا، حيث سجل ميسي هدفاً ومرر كرة حاسمة.





وتأتي هذه الإصابة البدنية في توقيت حساس للغاية، قبل نحو أسبوعين فقط عن انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 والتي يخوضها منتخب الأرجنتين للدفاع عن لقبه كبطل للعالم.



وأوقعت القرعة منتخب الأرجنتين في المجموعة العاشرة إلى جانب كل من الجزائر والنمسا والأردن.