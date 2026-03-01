الاتحاد الدولي لكرة القدم يجري عدداً من التعديلات للحد من إضاعة الوقت في المباريات

زيوريخ-سانا

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع وتيرة اللعب، والحد من إضاعة الوقت على أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في كأس العالم هذا الصيف، وفي كل البطولات الأخرى حول العالم.

ومن أبرز التعديلات أنه يحق لحكم المباراة إذا رأى أن رمية التماس أو ركلة المرمى تستغرق وقتاً طويلاً أو يتم تأخيرُها عمداً، البدء في عد تنازلي مرئي لمدة خمس ثوان.

وفي حال عدم استئناف اللعب تمنح الكرة للفريق المنافس، ويعاقب التأخير في ركلات المرمى باحتساب ركلة ركنية.

كما سيتم منح اللاعبين المستبدلين عشر ثوان فقط لمغادرة الملعب فور رفع أرقام قمصانهم على اللوحة أو إشارة الحكم بالاستبدال.

وفي حال عدم التزامهم بذلك سيضطر اللاعب البديل للانتظار حتى التوقف التالي بعد مرور دقيقة واحدة من اللعب، رغم أنه لا يزال يتعين على اللاعب المستبدل أن يغادر الملعب فوراً.

كما سيسمح لحكم الفيديو التدخل في ثلاث حالات إضافية، وهي الطرد بسبب تلقي إنذار ثان خاطئ وحالات الخطأ في تحديد هوية اللاعب، والخطأ الواضح في احتساب الركلات الركنية.