نجم المنتخب المصري محمد صلاح يقترب من إتمام تعاقده مع طرابزون سبور التركي

أنقرة-سانا

كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب النجم المصري محمد صلاح من الانضمام إلى صفوف طرابزون سبور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي يقضي بتوقيع عقد يمتد لموسمين.

وذكرت صحيفة “61 ساعة” التركية أن المفاوضات بين النادي واللاعب وصلت إلى مراحلها النهائية، بعدما وافقت إدارة طرابزون على طلب صلاح بالحصول على جزء من مستحقاته المالية مقدماً، وهو ما أسهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ووفقاً للصحفي التركي ياجيز سابونغو أوغلو، فإن صلاح سيصل إلى إسطنبول غداً الأربعاء، تمهيداً لاستكمال إجراءات انتقاله إلى النادي التركي، عقب الاتفاق على جميع البنود الرئيسية للعقد.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة طرابزون سبور عرضت على قائد منتخب مصر راتباً أسبوعياً يصل إلى 325 ألف يورو، في إطار سعيها لإتمام واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي.

وفي حال إنهاء الإجراءات الرسمية خلال الساعات المقبلة، سيعلن طرابزون سبور التعاقد مع محمد صلاح، في صفقة تعد من الأكبر في تاريخ النادي، ومن أبرز الانتقالات التي يشهدها الدوري التركي خلال السنوات الأخيرة.