إنكلترا والنرويج.. مواجهة حاسمة في ربع نهائي كأس ‏العالم 2026‏

ميامي-سانا

يستضيف ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية ‏الساعة الثانية عشرة منتصف هذه الليلة مواجهة تجمع ‏منتخبي إنكلترا والنرويج ضمن منافسات الدور ربع ‏النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.‎

وبلغ المنتخب الإنكليزي هذا الدور بعد فوزه على ‏المكسيك بنتيجة 3-2 في دور الـ 16 ليواصل حضوره ‏للمرة الخامسة توالياً في ربع نهائي بطولة كبرى، ويطمح ‏بقيادة مدربه توماس توخيل إلى مواصلة مشواره نحو ‏استعادة اللقب العالمي الذي أحرزه عام 1966. ‎

في المقابل، حقق المنتخب النرويجي إنجازاً تاريخياً ‏ببلوغه ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى بعدما أطاح ‏بالبرازيل بنتيجة 2-1 في دور الـ 16، مستفيداً من التألق ‏الكبير لمهاجمه إيرلينغ هالاند متصدر قائمة هدافي ‏البطولة برصيد سبعة أهداف. ‎

ويدخل المنتخبان اللقاء بطموحات كبيرة إذ يعول منتخب ‏إنكلترا على خبرته في المباريات الإقصائية، بينما يسعى ‏المنتخب النرويجي إلى مواصلة نتائجه المميزة وكتابة ‏فصل جديد في مسيرته بالمونديال‎.‎

وبين رغبة إنكلترا في إنهاء انتظار دام ستة عقود ‏لاستعادة المجد العالمي وطموح النرويج لمواصلة كتابة ‏التاريخ، تبدو كل الاحتمالات مفتوحة في مواجهة ينتظر ‏أن تحفل بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية‎.‎