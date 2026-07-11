إنكلترا والنرويج.. مواجهة حاسمة في ربع نهائي كأس ‏العالم 2026‏

ميامي-سانا
يستضيف ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية الساعة الثانية عشرة منتصف هذه الليلة مواجهة تجمع منتخبي إنكلترا والنرويج ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
وبلغ المنتخب الإنكليزي هذا الدور بعد فوزه على المكسيك بنتيجة 3-2 في دور الـ 16 ليواصل حضوره للمرة الخامسة توالياً في ربع نهائي بطولة كبرى، ويطمح بقيادة مدربه توماس توخيل إلى مواصلة مشواره نحو استعادة اللقب العالمي الذي أحرزه عام 1966.
في المقابل، حقق المنتخب النرويجي إنجازاً تاريخياً ببلوغه ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى بعدما أطاح بالبرازيل بنتيجة 2-1 في دور الـ 16، مستفيداً من التألق الكبير لمهاجمه إيرلينغ هالاند متصدر قائمة هدافي البطولة برصيد سبعة أهداف.
ويدخل المنتخبان اللقاء بطموحات كبيرة إذ يعول منتخب إنكلترا على خبرته في المباريات الإقصائية، بينما يسعى المنتخب النرويجي إلى مواصلة نتائجه المميزة وكتابة فصل جديد في مسيرته بالمونديال.
وبين رغبة إنكلترا في إنهاء انتظار دام ستة عقود لاستعادة المجد العالمي وطموح النرويج لمواصلة كتابة التاريخ، تبدو كل الاحتمالات مفتوحة في مواجهة ينتظر أن تحفل بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية.