اختتام بطولة إدلب للريشة الطائرة تحت 17 و19 عاماً

IMG 9452 اختتام بطولة إدلب للريشة الطائرة تحت 17 و19 عاماً


إدلب-سانا

اختتمت اللجنة الفنية لرياضة الريشة الطائرة في محافظة إدلب اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب في المحافظة، بطولة المحافظة لفئتي تحت 17 و 19 عاماً، في صالة التربية الرياضية بمدينة إدلب.

وأسفرت النتائج في فئة تحت 17 عاماً عن فوز جاد الله عمام بالمركز الأول، وعبد العزيز عمام بالمركز الثاني، فيما جاء مهند عبدو بالمركز الثالث.

IMG 9493 1 اختتام بطولة إدلب للريشة الطائرة تحت 17 و19 عاماً

وفي فئة تحت 19 عاماً أحرز عمر عمام المركز الأول، وحصد أسامة حسين آغا المركز الثاني، وحسام العبود المركز الثالث.


وأكد علاء شيخ دبس رئيس اللجنة الفنية لرياضة الريشة الطائرة في إدلب لمراسل سانا، أن الهدف من البطولة هو اكتشاف المواهب ورفد المنتخبات الوطنية، لافتاً إلى أهمية توسيع قاعدة المشاركة مستقبلاً من خلال تنظيم المزيد من الدورات والبطولات.

وتأتي هذه البطولة ضمن الخطة السنوية لمديرية الرياضة، والشباب في إدلب لتطوير الألعاب الفردية واكتشاف المواهب الرياضية، ودعم مشاركة المحافظة في الاستحقاقات المركزية.

IMG 9484 scaled اختتام بطولة إدلب للريشة الطائرة تحت 17 و19 عاماً
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