التعادل بلا أهداف يحسم مواجهتي حطين وأمية وخان شيخون وتشرين في الدوري الممتاز

انتهت مباراتا حطين مع أمية، وخان شيخون مع تشرين، بالتعادل السلبي دون أهداف، وذلك في اللقاءين اللذين أقيما على ملعبي اللاذقية وإدلب البلديين ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتُستكمل مباريات الجولة يوم غد الثلاثاء، بإقامة خمس مواجهات، أبرزها لقاء دمشق الأهلي مع أهلي حلب، وحمص الفداء مع الطليعة.

ويسعى أهلي حلب إلى تعزيز صدارته لجدول الترتيب عندما يلتقي دمشق الأهلي صاحب المركز الثاني عشر على ملعب الفيحاء بدمشق، فيما يواجه جبلة مهمة صعبة أمام الوحدة الوصيف على ملعب جبلة البلدي، في مباراة يطمح فيها الفريقان لتحسين موقعيهما.

أما حمص الفداء، صاحب المركز الثالث والطامح للصعود إلى الوصافة، فيلتقي الطليعة السابع على الملعب البلدي بحمص، وفي ملعب الحمدانية بحلب، يستضيف الحرية صاحب المركز الحادي عشر فريق الكرامة، بينما يواجه الفتوة الشرطة على ملعب دير الزور البلدي بعد خسارته الأخيرة أمام أهلي حلب.

وتختتم الجولة بلقاء الجيش الثامن مع الشعلة الخامس عشر على ملعب الجلاء بدمشق.

ويتصدر أهلي حلب ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، يليه الوحدة في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، ثم حمص الفداء بالمركز الثالث برصيد 35 نقطة.

