بهدف مبكر.. منتخب باراغواي يفوز على تركيا بكأس العالم 2026

واشنطن-سانا

فاز منتخب باراغواي على منتخب تركيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت على ملعب ليفاي في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026.

وسجل ماتياس جالارزا هدف المباراة الوحيد بعد 64 ثانية فقط من صافرة البداية، ليصبح صاحب أسرع هدف في النسخة الحالية من كأس العالم حتى الآن.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما أهدر المنتخب التركي أكثر من فرصة محققة، في الوقت الذي تصدت فيه العارضة والقائم لعدد من المحاولات الخطيرة.

وبهذا الانتصار، حصد منتخب باراغواي أول ثلاث نقاط له في البطولة، بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخب الولايات المتحدة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ليضمن رسمياً التأهل إلى دور الـ32، بينما يتساوى منتخبا أستراليا وباراغواي برصيد 3 نقاط لكل منهما، في حين يتذيل منتخب تركيا الترتيب دون نقاط قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.