إسبانيا تهيئ ساحاتها لاستقبال مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم

مدريد-سانا

تستعد الساحات والحدائق العامة في مدريد وبرشلونة وعدد من المدن الإسبانية، مساء اليوم الثلاثاء، لاستقبال آلاف المشجعين الذين سيتابعون مواجهة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026، في مشهد يعكس الحماس الذي أعادته “لا روخا” إلى الشارع الإسباني.

وتنطلق المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا (العاشرة مساءً بتوقيت دمشق) على ملعب AT&T في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية، وسط آمال إسبانية ببلوغ أول نهائي للمونديال منذ التتويج التاريخي في جنوب أفريقيا عام 2010.

ودفع وصول المنتخب الإسباني إلى المربع الذهبي، حيث يواجه المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم، العديد من البلديات إلى تخصيص ساحات عامة مزودة بشاشات عملاقة، لتمكين الجماهير من متابعة المباراة في أجواء جماعية.

وفي مدريد، تعود ساحة كولون لتكون مركز الاحتفالات عبر فعالية “ساحة المنتخب” التي ينظمها الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، وتشمل شاشة عملاقة، وعروضاً موسيقية، وأنشطة ترفيهية، ومناطق مخصصة للمطاعم والمقاهي قبل انطلاق المباراة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن بلدية مدريد ستقيم أيضاً شاشتين عملاقتين في منطقة بوينتي ديل ري ضمن متنزه مدريد ريو، بعدما استقطب المكان آلاف المشجعين خلال مباراة ربع النهائي، ومن المقرر فتح الموقع قبل ساعات من انطلاق اللقاء لتسهيل دخول الجماهير وتجنب الازدحام.

ولا يقتصر هذا المشهد على العاصمة، إذ ستُنقل المباراة في الساحات العامة في عدد من مدن وبلدات إقليم مدريد، بينها ألكوبينداس، وموستوليس، وماخاداهوندا، وبارلا، وفوينلابرادا، وسان سيباستيان دي لوس رييس، وكولمينار بييخو، في إطار مبادرات تنظمها البلديات لتحويل نصف النهائي إلى مناسبة جماهيرية يتشاركها الآلاف.

كما ستبث المباراة في الحانات الرياضية ودور السينما غير أن الساحات العامة تبقى الوجهة الأبرز للمشجعين الراغبين في متابعة اللقاء وسط أجواء جماعية.

ويسعى المنتخب الإسباني إلى حجز بطاقة العبور إلى النهائي للمرة الأولى منذ 16 عاماً، بعدما تجاوز بلجيكا في ربع النهائي، وفي حال تخطيه فرنسا، سيواجه الفائز من مباراة إنكلترا والأرجنتين في النهائي المقرر إقامته في 19 تموز، بحثًا عن لقبه العالمي الثاني.