انطلاق بطولة الريشة الطائرة للفئات الصغيرة في حمص

حمص-سانا

انطلقت في صالة الريشة الطائرة بملعب خالد بن الوليد في حمص بطولة الريشة الطائرة للفئات العمرية من 11–14 عاماً، التي تنظمها مديرية الرياضة والشباب بالمحافظة، بمشاركة لاعبين من مختلف المراكز التدريبية.

وذكر مجد الدراخ، رئيس اللجنة الفنية للعبة في حمص، أن التركيز هذا العام سيكون على الفئات العمرية الصغيرة، مشيراً إلى أن هذه الفئات تمثل القاعدة الأساسية لرفد المنتخبات الوطنية بعناصر شابة قادرة على المنافسة.

وأوضح سليمان حمشو، مدرب نادي الكرامة للفئات، أن مستوى اللياقة لدى بعض اللاعبين كان أقل من المعتاد نتيجة تزامن البطولة مع فترة الامتحانات، لافتاً إلى ضرورة مراعاة هذا العامل مستقبلاً.

من جانبه، عبّر اللاعب صهيب المهدي عن سعادته بالمشاركة، مبيناً أن البطولة تمنحه دافعاً أكبر لمواصلة التدريب وتطوير مهاراته.

وتتواصل منافسات البطولة على مدى ثلاثة أيام، وسط تأكيد القائمين على استمرار الجهود لتطوير الفئات العمرية وتوسيع قاعدة الممارسين.

