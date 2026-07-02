مانشستر سيتي يتعاقد مع أندرسون في صفقة قياسية

لندن-سانا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي اليوم الخميس، التعاقد مع لاعب الوسط إليوت أندرسون قادماً من مواطنه نوتينغهام فورست.

وذكرت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال أندرسون هي الأغلى للاعب بريطاني في تاريخ الانتقالات، ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن قيمتها قد تصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني (153 مليون دولار)، متجاوزة مبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني الذي دفعه أرسنال إلى وست هام يونايتد لضم ديكلان رايس.

وقال سيتي في بيان: “أندرسون الذي يبلغ 23 عاماً، يشارك حالياً مع منتخب إنكلترا في كأس العالم، خضع للفحص الطبي في كانساس. وستُستكمل الإجراءات الرسمية للانتقال فور عودته إلى إنكلترا”.