بلجيكا تقصي الولايات المتحدة الأمريكية من كأس العالم 2026 وتبلغ ربع النهائي

afp 6a4c6893e944 1783392403 بلجيكا تقصي الولايات المتحدة الأمريكية من كأس العالم 2026 وتبلغ ربع النهائي

سياتل-سانا

حقق المنتخب البلجيكي فوزاً كبيراً على نظيره الأمريكي ببطولة كأس العالم 2026 بنتيجة 4-1، في مواجهتهما فجر اليوم بدور الـ 16 والتي أقيمت في سياتل الأمريكية، ليحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وفرضت بلجيكا أفضليتها في المباراة، مستفيدة من هجومها المركز، حيث
افتتح شارل دي كيتيلاري التسجيل مبكراً في الدقيقة التاسعة، ورغم الضغط البلجيكي المتواصل، أدركت  الولايات المتحدة التعادل عند الدقيقة 31 بواسطةمالك تيلمان، و أعاد دي كيتيلاري التقدم لبلجيكا بعد دقيقتين فقط، وتحديداً في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، واصلت بلجيكا سيطرتها وهددت المرمى الأمريكي في أكثر من مناسبة، فعززت تقدمها بهدف ثالث في الدقيقة 57 بواسطة هانز فاناكين.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز روميلو لوكاكو الهدف الرابع وتحديداً  عند الدقيقة 90+3، ليختتم مهرجان الأهداف ويؤكد انتصار بلجيكا بنتيجة 4-1.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب البلجيكي مشواره في كأس العالم 2026، حيث يستعد  لمواجهة قوية أمام إسبانيا في ربع النهائي.

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