للمرة الأولى في تاريخه.. الريان القطري يحرز لقب دوري أبطال الخليج للأندية

الدوحة-سانا

تُوّج الريان القطري للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال الخليج للأندية بكرة القدم، بفوزه على الشباب السعودي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما الخميس في استاد أحمد بن علي في قطر.

وافتتح ديفيد جارسيا التسجيل لصالح الريان في الدقيقة 60 عبر ضربة رأسية، قبل أن يضيف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 78، وفي الدقيقة 81، سجل جيديس الهدف الثالث لصالح أصحاب الأرض، بعدما استغل عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها في الشباك.

يشار إلى أن فريق الشباب سبق أن توج بلقب دوري أبطال الخليج خلال نسختين سابقتين.