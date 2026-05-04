مانشستر ضيفاً على إيفرتون في مواجهة حاسمة لسباق صدارة الدوري الإنكليزي

ليفربول-سانا

يحتضن ملعب “هيل ديكينسون بارك” في مدينة ليفربول، مواجهة مرتقبة تجمع بين إيفرتون وضيفه مانشستر سيتي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وتكتسب المباراة التي تنطلق الساعة العاشرة مساء بتوقيت دمشق، أهمية بالغة في حسابات المنافسة على اللقب، حيث يسعى مانشستر سيتي (الوصيف برصيد 70 نقطة من 33 مباراة) إلى تحقيق الفوز لتضييق الخناق على المتصدر أرسنال صاحب الـ 76 نقطة.

ويمتلك سيتي أفضلية حسابية بوجود مباراتين مؤجلتين له (أمام إيفرتون وكريستال بالاس)، ما يجعل حسم الصدارة مرتبطاً بنتائج لقاءاته المتبقية.

في المقابل، يدخل إيفرتون اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 47 نقطة من 34 مباراة، طامحاً لتحسين موقعه في جدول الترتيب مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.

وعند الخامسة مساء بتوقيت دمشق، يلتقي تشيلسي مع ضيفه نوتينغهام فورست، في مواجهة قوية يستضيفها ملعب “ستامفورد بريدج” في لندن.

ويدخل فريق تشيلسي، صاحب المركز التاسع، اللقاء ساعياً لاستعادة توازنه في مسابقة “البريميرليغ” وتجاوز سلسلة النتائج المتذبذبة التي طبعت مسيرته مؤخراً.

من جانبه، يحل نوتينغهام فورست ضيفاً ثقيلاً وهو يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية هذا الموسم، حيث حافظ على سجله خالياً من الهزائم في مبارياته الست الأخيرة بالدوري، ما منحه فارقاً مريحاً قدره خمس نقاط عن مناطق الهبوط.

