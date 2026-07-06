مواجهة مرتقبة بين البرتغال وإسبانيا اليوم في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2026

أرلينغتون-سانا

يلتقي منتخبا إسبانيا والبرتغال عند العاشرة من مساء اليوم الإثنين، في مدينة أرلينغتون الأمريكية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي (دور الـ 16) لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في مواجهة يتطلع من خلالها الطرفان لحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

وجاء تأهل المنتخب الإسباني إلى هذا الدور بعد تصدره مجموعته في الدور الأول، متبوعاً بفوز صريح على نظيره النمساوي بثلاثة أهداف دون مقابل في دور الـ 32، في المقابل بلغ المنتخب البرتغالي الدور ذاته بعد حلوله وصيفاً في مجموعته خلف كولومبيا، قبل أن يتخطى عقبة منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد.

وتحمل المباراة طابعاً تنافسياً وتاريخياً كبيراً، حيث التقى المنتخبان تاريخياً في 41 مواجهة بمختلف المسابقات الرسمية والودية، حققت خلالها إسبانيا الفوز في 18 مباراة، مقابل 7 انتصارات فقط للبرتغال، بينما خيّم التعادل على 16 مواجهة.

وعلى صعيد بطولة كأس العالم، التقى الطرفان في مونديال جنوب إفريقيا 2010 حيث فازت إسبانيا بهدف نظيف في طريقها للتتويج باللقب، في حين انتهت مواجهتهما في مونديال روسيا 2018 بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها.

ويدخل المنتخب الإسباني، تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، اللقاء طامحاً إلى مواصلة مشواره الإيجابي ورد الاعتبار لخسارته الأخيرة أمام البرتغال بركلات الترجيح في نهائي دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، ويعول دي لا فوينتي على تشكيلة متوازنة يقودها الشاب لامين جمال إلى جانب تنظيم دفاعي قوي لم يستقبل أي هدف في البطولة حتى الآن.

من جهته، يسعى المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو إلى تأكيد تفوقه القاري الأخير وتجاوز الصلابة الدفاعية للإسبان، معتمداً على عناصر الخبرة والقوة الهجومية لحسم اللقاء لصالحهم.

يشار إلى أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي في دور ربع النهائي الفائز من مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا.