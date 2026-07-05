الاتحاد الأردني يعلن نهاية مسيرة المدرب جمال السلامي مع المنتخب الأول

عمان-سانا



أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم انتهاء مشوار المغربي جمال السلامي مع المنتخب، في أعقاب خروجه من الدور الأول لنهائيات كأس العالم.



وقال رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين عبر منصة “X”: “مع ختام مسيرتك مع منتخب النشامى نشكرك على جهودك وعطائك المتميز، وعلى إسهامك في تحقيق الإنجاز التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم”.



وتولى السلامي تدريب المنتخب الأردني من عام 2024 وقاد منتخب النشامى في 34 مباراة فاز في 11 وتعادل في 11 وخسر 12 مباراة.



وخاض المنتخب الأردني غمار كأس العالم، ضمن المجموعة العاشرة حيث تلقى ثلاث هزائم أمام النمسا (1-3) وأمام الجزائر (1-2) وأخيراً في الجولة الثالثة أمام الأرجنتين (1-3).