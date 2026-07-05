ريال مدريد يضم دومفريس من إنتر ميلان بعقد حتى 2030‏

مدريد-سانا‏

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع الدولي الهولندي دينزل دومفريس قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، بعقد يمتد لأربعة ‏مواسم، حتى الـ 30 من حزيران عام 2030.

وأمضى دومفريس البالغ من العمر 30 عاماً، خمسة مواسم في صفوف إنتر ميلان، منذ انضمامه إليه قادماً من آيندهوفن ‏الهولندي عام 2021.

وخلال مسيرته مع الفريق الإيطالي، شارك اللاعب الهولندي في 207 مباريات، سجل خلالها 27 هدفاً، وقدم 28 تمريرة ‏حاسمة، كما توج بلقب الدوري الإيطالي عامي 2024 و2026.

ومن المتوقع أن ينضم دومفريس إلى تدريبات ريال مدريد خلال الأيام المقبلة، قبل تقديمه رسمياً لجماهير النادي على ملعب ‏سانتياغو برنابيو، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وبهذا التعاقد، أصبح دومفريس رابع صفقات ريال مدريد للموسم المقبل، بعد الإسباني مارك كوكوريلا، والفرنسي إبراهيما ‏كوناتي، والبرتغالي برناردو سيلفا.