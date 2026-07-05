ريال مدريد يضم دومفريس من إنتر ميلان بعقد حتى 2030‏

مدريد-سانا
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع الدولي الهولندي دينزل دومفريس قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، حتى الـ 30 من حزيران عام 2030.
وأمضى دومفريس البالغ من العمر 30 عاماً، خمسة مواسم في صفوف إنتر ميلان، منذ انضمامه إليه قادماً من آيندهوفن الهولندي عام 2021.
وخلال مسيرته مع الفريق الإيطالي، شارك اللاعب الهولندي في 207 مباريات، سجل خلالها 27 هدفاً، وقدم 28 تمريرة حاسمة، كما توج بلقب الدوري الإيطالي عامي 2024 و2026.
ومن المتوقع أن ينضم دومفريس إلى تدريبات ريال مدريد خلال الأيام المقبلة، قبل تقديمه رسمياً لجماهير النادي على ملعب سانتياغو برنابيو، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.
وبهذا التعاقد، أصبح دومفريس رابع صفقات ريال مدريد للموسم المقبل، بعد الإسباني مارك كوكوريلا، والفرنسي إبراهيما كوناتي، والبرتغالي برناردو سيلفا.