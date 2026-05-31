منتخب سويسرا يفوز ودياً على نظيره الأردني استعداداً لكأس العالم

خسر المنتخب الأردني لكرة القدم أمام مضيفه السويسري 1-4 في مباراة ودية أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن استعدادات الطرفين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وأنهى الأردن الشوط الأول متخلفاً بثلاثية نظيفة سجلها بريل إمبولو في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ودان ندوي في الدقيقة 33، وغرانيت تشاكا في الدقيقة 45+10 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، نجح البديل عودة الفاخوري في تقليص الفارق للأردن في الدقيقة 52، لكن البديل الآخر كريستيان فاسناخت أعاده إلى ثلاثة أهداف في الدقيقة 80.

وفي باقي المواجهات الودية، فاز منتخب الإكوادور على منتخب السعودية 2-1، وكوريا الجنوبية على ترينيداد وتوباغو 5-صفر، والمكسيك على أستراليا 1-صفر، ومنتخب جمهورية التشيك على كوسوفو 2-1، ومنتخب الرأس الأخضر على صربيا 3-صفر، وأوكرانيا على بولندا 2-صفر.