منتخب فرنسا يتجاوز باراغواي بصعوبة ويتأهل لربع نهائي كأس العالم

photo 2026 07 05 02 17 35 منتخب فرنسا يتجاوز باراغواي بصعوبة ويتأهل لربع نهائي كأس العالم

واشنطن-سانا‏

تأهل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، بفوزه الصعب على منتخب ‏الباراغواي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم الأحد، على ملعب ‌‏”فيلادلفيا” في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.‏

المنتخب الفرنسي سيطر بشكل كامل على المباراة، حتى تمكن من افتتاح التسجيل عبر ‏ركلة جزاء نفذها مهاجمه كيليان مبابي في الدقيقة 69، مانحاً منتخب بلاده بطاقة العبور ‏إلى الدور ربع النهائي.‏

وهو الهدف السابع لمبابي في بطولة كأس العالم ليتساوى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في ‏صدارة ترتيب هدافي البطولة.‏

ويلاقي منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي المنتخب المغربي الذي تخطى نظيره الكندي ‏في الدور ذاته بثلاثية نظيفة.‏

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