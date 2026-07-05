منتخب فرنسا يتجاوز باراغواي بصعوبة ويتأهل لربع نهائي كأس العالم

واشنطن-سانا
تأهل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، بفوزه الصعب على منتخب الباراغواي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم الأحد، على ملعب ”فيلادلفيا” في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.
المنتخب الفرنسي سيطر بشكل كامل على المباراة، حتى تمكن من افتتاح التسجيل عبر ركلة جزاء نفذها مهاجمه كيليان مبابي في الدقيقة 69، مانحاً منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.
وهو الهدف السابع لمبابي في بطولة كأس العالم ليتساوى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة ترتيب هدافي البطولة.
ويلاقي منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي المنتخب المغربي الذي تخطى نظيره الكندي في الدور ذاته بثلاثية نظيفة.