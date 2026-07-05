منتخب فرنسا يتجاوز باراغواي بصعوبة ويتأهل لربع نهائي كأس العالم

واشنطن-سانا‏

تأهل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، بفوزه الصعب على منتخب ‏الباراغواي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم الأحد، على ملعب ‌‏”فيلادلفيا” في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.‏

المنتخب الفرنسي سيطر بشكل كامل على المباراة، حتى تمكن من افتتاح التسجيل عبر ‏ركلة جزاء نفذها مهاجمه كيليان مبابي في الدقيقة 69، مانحاً منتخب بلاده بطاقة العبور ‏إلى الدور ربع النهائي.‏

وهو الهدف السابع لمبابي في بطولة كأس العالم ليتساوى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في ‏صدارة ترتيب هدافي البطولة.‏

ويلاقي منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي المنتخب المغربي الذي تخطى نظيره الكندي ‏في الدور ذاته بثلاثية نظيفة.‏