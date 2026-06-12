الكرامة يفوز على الفتوة بالجولة الـ26 من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

فاز فريق الكرامة على الفتوة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الفيحاء بدمشق في افتتاح الجولة الـ26 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الكرامة رصيده بهذا الفوز إلى 48 نقطة في المركز الرابع، وظل الفتوة محتفظاً بـ27 نقطة بالمركز العاشر بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

وتستكمل الجولة الـ26 منافساتها غداً السبت بأربعة لقاءات تجمع خان شيخون مع الجيش على ‏الملعب البلدي في إدلب، ودمشق الأهلي مع جبلة على ملعب الجلاء بدمشق، وتشرين مع أمية ‏على الملعب البلدي باللاذقية، والشرطة مع الشعلة على ملعب الفيحاء بدمشق. ‏

وتختتم بعد غد الأحد بثلاثة لقاءات تجمع الطليعة مع الوحدة على الملعب البلدي في حماة، ‏وحمص الفداء مع حطين على ملعب خالد بن الوليد في حمص، وأهلي حلب مع الحرية على ‏ملعب الحمدانية بحلب. ‏