مصر وأستراليا في مواجهة حاسمة لحجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم2026

تكساس-سانا

تتجه الأنظار عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب دالاس ستاديوم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلتقي منتخبا مصر وأستراليا ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أداء مميز في دور المجموعات أنهاه من دون أي خسارة، محتلاً المركز الثاني في المجموعة السابعة.

ويعوّل المنتخب المصري على تنوعه الهجومي بعدما سجل خمسة لاعبين مختلفين أهدافه في دور المجموعات، فيما يبقى محمد صلاح أبرز أسلحته الهجومية إلى جانب عمر مرموش الذي يمنح الفريق السرعة والحيوية والإبداع في الثلث الأخير من الملعب.

في المقابل تأهل المنتخب الأسترالي إلى الأدوار الإقصائية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

ويعتمد المنتخب الأسترالي بقيادة مدربه توني بوبوفيتش على قوة تنظيمه الدفاعي إلى جانب خبرة عدد من لاعبيه أبرزهم عزيز بيهيتش وماثيو ليكي، فيما يشكل كل من كونور ميتكالف جوردن بوس وآيدن أونيل وكاي تروين عناصر مهمة في بناء الهجمات ومحاولة إرباك الدفاع المصري.

وتبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل تقارب المستوى والطموحات، حيث يسعى المنتخب المصري إلى مواصلة كتابة التاريخ ببلوغ الدور ثمن النهائي، فيما يطمح المنتخب الأسترالي إلى استثمار صلابته الدفاعية وخبرة لاعبيه لحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل.