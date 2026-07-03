فيفا يدرس تغيير موعد إقامة كأس العالم مستقبلاً

باريس-سانا

يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” دراسة لإجراء تعديلات على موعد إقامة بطولات كأس العالم مستقبلاً، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي شهدته نسخة 2026.

ووفقاً لشبكة “RMC” الفرنسية، يدرس “فيفا” إعادة النظر في الجدول الزمني للبطولة بعد كأس العالم 2030، مع تزايد المخاوف المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها على إقامة المباريات خلال فصل الصيف.

وأضافت الشبكة: إن الاتحاد الدولي يسعى إلى التكيف مع الظروف المناخية للدول المستضيفة، وهو ما قد يدفعه إلى إعادة تنظيم بعض النسخ خارج فصل الصيف، أو تقديم موعد انطلاق البطولة بنحو أسبوعين مقارنة بالموعد المعتاد.

وأشارت إلى أن كأس العالم 2034، المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية، سيقام خلال فصل الشتاء، على غرار نسخة 2022 التي استضافتها قطر، بسبب الظروف المناخية.

وحسب مصادر صحفية فإن “فيفا” يدرس جميع الخيارات المطروحة لضمان أفضل الظروف لإقامة المباريات، بما يتناسب مع طبيعة المناخ في الدول التي ستستضيف النسخ المقبلة من البطولة.

وتُقام النسخة الحالية من كأس العالم 2026 باستضافة ثلاث دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.