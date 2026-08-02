برشلونة يؤكد أن مهاجمه فيران توريس ليس متاحاً للبيع

مدريد-سانا



أكدت إدارة نادي برشلونة الإسباني تمسكها بالمهاجم فيران توريس، ضمن صفوف الفريق، مغلقة المجال أمام الأندية الراغبة بالتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن مسؤولي النادي الكتالوني ينظرون إلى فيران توريس باعتباره أحد العناصر المهمة في المشروع الرياضي، لذلك لا توجد أي نية لطرح اسمه في قائمة الراحلين هذا الصيف.



وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي حسموا الموقف بشكل واضح، رافضين أي مفاوضات بشأن انتقال اللاعب، رغم ما يتردد عن اهتمام بعض الأندية بالحصول على خدماته.



وتألق فيران توريس في بطولة كأس العالم 2026، التي توج بلقبها المنتخب الإسباني بفوزه على الأرجنتين بهدف حمل توقيع توريس.