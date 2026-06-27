جسر جوي لنقل الجماهير المغربية إلى مونتيري المكسيكية لمؤازرة المنتخب

الرباط-سانا

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج جوي استثنائي لنقل المشجعين إلى مدينة مونتيري المكسيكية، لمساندة المنتخب المغربي في مباراتهم المقبلة المقررة يوم الإثنين المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن حميد عدو، المدير العام للخطوط الملكية المغربية، أن الشركة، بصفتها الناقل الرسمي للمنتخب الوطني، حرصت على وضعة جميع إمكانياتها في وقت قياسي لتلبية طلب الجماهير المغربية الراغبة في الوقوف خلف المنتخب، كما حدث خلال مباريات دور المجموعات.

ويتضمن البرنامج 12 رحلة استثنائية، منها 6 رحلات ذهاباً من الدار البيضاء إلى مونتيري بين يومي السبت والإثنين، و6 رحلات إياباً بين الثلاثاء والخميس، بطاقة استيعابية تتجاوز 3000 مقعد.

وأوضحت الشركة أن هذه العملية تمثل سابقة في تاريخ الخطوط الملكية المغربية، إذ ستكون المرة الأولى التي تؤمن فيها رحلات مباشرة إلى مدينة مونتيري وإلى المكسيك بشكل عام.

وسيلاقي المنتخب المغربي نظيره الهولندي في الدور الـ 32 لبطولة كأس العالم 2026.