مانشستر سيتي يعلن تعاقده رسمياً مع إيليوت أندرسون حتى عام 2031

لندن-سانا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، اليوم الخميس، تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط إيليوت أندرسون قادماً من نوتنغهام فوريست في صفقة قياسية بلغت 135 مليون يورو.

وأصبح اللاعب البالغ 23 عاماً والذي وقّع عقداً مع فريقه الجديد حتى 2031، أكبر صفقة في تاريخ النادي، وذلك منذ التعاقد مع الجناح جاك غريليش قادماً من أستون فيلا مقابل 117.5 مليون يورو عام 2021.

وباتت صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، ثاني أكبر انتقال للاعب إنكليزي، خلف مواطنه وزميله في المنتخب مورغان روجرز، المُنتقل هذا الأسبوع من أستون فيلا إلى تشلسي مقابل (137 مليون يورو).

ولا يزال الرقم القياسي لأكبر صفقة أبرمها نادٍ إنكليزي مسجّلاً باسم ليفربول، وذلك بعد إنفاقه (146 مليون يورو) للحصول على خدمات المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل.

وقال اللاعب في تصريحات نقلها بيان النادي: “مانشستر سيتي أحد أكبر الأندية في العالم، والتشكيلة التي يملكها مذهلة وقوية للغاية في جميع المراكز، ومنذ علمي باهتمامهم بضمي، كنت مصمماً على إتمام هذا الانتقال”.