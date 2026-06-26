العراق و السنغال في مواجهة حاسمة للإبقاء على آمال التأهل بمونديال كأس ‏العالم 2026‏‏

‏تورنتو-سانا

يلتقي منتخب العراق مع نظيره السنغالي اليوم الجمعة على ملعب “بي إم أو ‏فيلد” مدينة تورنتو الكندية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور ‏المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 في مواجهة لا تقبل القسمة على ‏اثنين. ‏

و يبحث المنتخبان عن انتصارهما الأول للإبقاء على آمالهما في المنافسة ‏على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي ضمن أفضل المنتخبات صاحبة ‏المركز الثالث.‏

ويدخل “أسود الرافدين” المباراة تحت ضغط كبير بعد خسارته في أول ‏جولتين أمام النرويج وفرنسا، ليبقى دون رصيد من النقاط إلا أنه لا يزال ‏يتمسك بفرصته الأخيرة في مواصلة المشوار، إذ لا بديل أمامه سوى الفوز ‏وانتظار نتائج المجموعات الأخرى.‏

في المقابل يواجه منتخب السنغال المعروف بـ”أسود التيرانغا” الموقف ذاته، ‏بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام فرنسا بنتيجة 3-1، ثم أمام النرويج بنتيجة ‌‏3-2 ليصبح مطالباً بتحقيق الفوز إذا ما أراد إنعاش آماله في التأهل ضمن ‏أفضل أصحاب المركز الثالث.‏

ويخوض المنتخبان اللقاء وهما يدركان أن أي نتيجة غير الفوز تعني انتهاء ‏مشوارهما في البطولة، الأمر الذي يمنح المباراة طابعاً تنافسياً كبيراً منذ ‏دقائقها الأولى.‏

ويتصدر منتخبا فرنسا والنرويج ترتيب مجموعتهما برصيد ست نقاط لكل ‏منهما، بينما يحل العراق والسنغال في المركزين الثالث والرابع من دون ‏نقاط. ‏

‏#سانا ‏