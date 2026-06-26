العراق و السنغال في مواجهة حاسمة للإبقاء على آمال التأهل بمونديال كأس ‏العالم 2026‏‏

تورنتو-سانا
يلتقي منتخب العراق مع نظيره السنغالي اليوم الجمعة على ملعب “بي إم أو فيلد” مدينة تورنتو الكندية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.
و يبحث المنتخبان عن انتصارهما الأول للإبقاء على آمالهما في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.
ويدخل “أسود الرافدين” المباراة تحت ضغط كبير بعد خسارته في أول جولتين أمام النرويج وفرنسا، ليبقى دون رصيد من النقاط إلا أنه لا يزال يتمسك بفرصته الأخيرة في مواصلة المشوار، إذ لا بديل أمامه سوى الفوز وانتظار نتائج المجموعات الأخرى.
في المقابل يواجه منتخب السنغال المعروف بـ”أسود التيرانغا” الموقف ذاته، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام فرنسا بنتيجة 3-1، ثم أمام النرويج بنتيجة 3-2 ليصبح مطالباً بتحقيق الفوز إذا ما أراد إنعاش آماله في التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.
ويخوض المنتخبان اللقاء وهما يدركان أن أي نتيجة غير الفوز تعني انتهاء مشوارهما في البطولة، الأمر الذي يمنح المباراة طابعاً تنافسياً كبيراً منذ دقائقها الأولى.
ويتصدر منتخبا فرنسا والنرويج ترتيب مجموعتهما برصيد ست نقاط لكل منهما، بينما يحل العراق والسنغال في المركزين الثالث والرابع من دون نقاط.
#سانا