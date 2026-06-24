البرازيل تسعى لحسم الصدارة أمام إسكتلندا في ختام دور المجموعات بمونديال 2026

ميامي-سانا

يخوض منتخب البرازيل مواجهة مهمة أمام نظيره الإسكتلندي عند الساعة الواحدة من صباح غد الخميس على ملعب ميامي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 في لقاء يسعى من خلاله منتخب “السيليساو” إلى حسم صدارة المجموعة الثالثة والتأهل إلى الدور التالي بأفضلية المركز الأول.

ويدخل المنتخب البرازيلي المباراة متصدراً ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بعدما استهل مشواره بالتعادل مع المغرب بهدف لمثله قبل أن يحقق فوزاً مستحقاً على هايتي بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية.

ويكفي المنتخب البرازيلي تحقيق الفوز لضمان صدارة المجموعة دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع المغرب وهايتي.

في المقابل يحتل المنتخب الإسكتلندي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط جمعها من فوزه على هايتي وخسارته أمام المغرب ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آماله في التأهل إلى دور الـ32 سواء عبر المركز الثاني أو ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وقدم المنتخب الإسكتلندي مستويات جيدة خلال الجولتين الماضيتين ما يجعل المواجهة أمام البرازيل اختباراً صعباً وفرصة مهمة لمواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.