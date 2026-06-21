بلجيكا تواجه إيران وسعي المنتخبين ينصبّ على النقاط الثلاث في مونديال 2026

لوس أنجليس-سانا

يلتقي المنتخب البلجيكي لكرة القدم نظيره الإيراني في العاشرة من مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب “لوس أنجليس” في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخبان اللقاء وفي جعبة كل منهما نقطة واحدة حصدها من الجولة الافتتاحية، حيث تعادلت بلجيكا مع المنتخب المصري بهدف لمثله، في حين فرض المنتخب الإيراني تعادلاً مثيراً على نظيره النيوزيلندي بهدفين لكل منهما، وهو ما يجعل مواجهة اليوم طموحة للطرفين لفض الشراكة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.

وتحمل هذه المواجهة أهمية تاريخية لكونها اللقاء الأول على الإطلاق الذي يجمع المنتخبين في تاريخ بطولات كأس العالم، حيث يسعى المنتخب الإيراني إلى كسر العقدة أمام المنتخبات الأوروبية وتكرار سيناريو فوزه الأخير على ويلز في مونديال 2022، وتجنب الخسارة في أول مباراتين له بالبطولة لأول مرة في تاريخ مشاركاته.

وتدرك بلجيكا أن أي تعثر جديد قد يعقد حساباتها في المجموعة، لذلك ستعتمد على خبرة عدد من نجومها البارزين، يتقدمهم كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو والحارس تيبو كورتوا، من أجل حصد النقاط الثلاث وتعزيز فرصها في بلوغ الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يدخل منتخب إيران المواجهة بطموحات مماثلة، مستنداً إلى مجموعة من العناصر المؤثرة في مقدمتها المهاجم مهدي طارمي والجناح محمد محبي، اللذان يمثلان أبرز الأوراق الهجومية للفريق، حيث تأمل إيران في استثمار حالة التوازن داخل المجموعة لتحقيق نتيجة إيجابية تقربها من التأهل.

وكانت الجولة الأولى للمجموعة السابعة قد شهدت تعادلاً إيجابياً ‏بهدف لهدف بين منتخبي مصر وبلجيكا، وبهدفين لهدفين بين إيران ونيوزيلندا لتتساوى بذلك منتخبات ‏المجموعة كافة برصيد نقطة واحدة لكل منها، مع أفضلية ‏هجومية لمنتخبي إيران ونيوزيلندا.‎