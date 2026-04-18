اختتام بطولة دمشق للشطرنج للرجال والسيدات

دمشق-سانا

اختتمت بطولة دمشق للشطرنج التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة في دمشق بمدينة الشباب، بإشراف مديرية الرياضة والشباب بالمحافظة وبمشاركة 48 لاعباً و20 لاعبة.

وفاز ببطولة الرجال مرتضى عمراني تلاه طلال الزعيم ثم محمد برمبو، بينما جاءت آية ديركي بالمركز الأول بفئة السيدات، تلتها جمانة أبو فخر، ثم يمنى الدكاك.

وأقيمت بطولة دمشق على مراحل، ثلاث منها تمهيدية ومرحلة نهائية أقيمت لأبطال المراحل التمهيدية حيث جرت المنافسات وفق النظام السويسري المعتمد عالمياً على مدار تسع جولات.

وتأتي هذه البطولة في إطار التحضير للمشاركة في بطولة الجمهورية التي ستقام نهاية الشهر الحالي.