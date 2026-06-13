يايا توريه يخوض تجربته التدريبية الأولى في سلوفاكيا

براتيسلافا-سانا

يستعد يايا توريه، لاعب خط الوسط السابق في برشلونة ومانشستر سيتي، لبدء مسيرته التدريبية بعدما تولى مسؤولية سلوفان براتيسلافا بطل الدوري السلوفاكي لكرة القدم بعقد مدته ثلاث سنوات.

وقضى توريه (43 عاماً) ونجم منتخب كوت ديفوار، العامين والنصف الماضيين مساعداً لمدرب المنتخب السعودي، إذ ساهم في وصول الفريق إلى كأس العالم.

وقال توري في بيان اليوم السبت: “يستحق سلفي احتراماً كبيراً لما حققه مع الفريق، أريد أن أبني على ذلك مع إضافة شيء جديد وفريد من نوعه، مع سلوفان، أريد أن نهيمن على المباريات، ونحقق الانتصارات، ونسيطر على المباريات حتى نتمكن من إسعاد جماهيرنا”.

وسيحل توريه محل فلاديمير فايس الذي تولى تدريب المنتخب السلوفاكي.