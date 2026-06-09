اتحاد بناء الأجسام يحدد آليات انتقاء لاعبي المنتخب الوطني للمشاركات الخارجية

دمشق-سانا

حدد الاتحاد العربي السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية آليات انتقاء لاعبي المنتخب الوطني، للمشاركة في بطولتي غرب آسيا والعالم لبناء الأجسام واللياقة البدنية لعام 2026.

وأوضح الاتحاد في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن نتائج بطولات الجمهورية ستعتمد أساساً لترشيح اللاعبين للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة في أرمينيا خلال الفترة من الـ 15 إلى الـ 18 من تشرين الأول المقبل، فيما ستعتمد نتائج بطولة سيد الشاطئ لترشيح اللاعبين لبطولة العالم المقررة في إسبانيا بين الـ 29 من تشرين الأول والـ 2 من تشرين الثاني.

وبيّن الاتحاد أن أصحاب المراكز الأولى في جميع الفئات سيدخلون ضمن قائمة المرشحين للمنتخب الوطني، على أن يتم اختيار التشكيلة النهائية قبل موعد كل بطولة بعشرة أيام وفقاً لمستوى الجاهزية الفنية والبدنية، بما يضمن أفضل تمثيل لسوريا في الاستحقاقات الخارجية.