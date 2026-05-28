النصر يعلن رحيل جورجي جيسوس.. وأوكان بوروك أبرز المرشحين لخلافته

الرياض-سانا

أعلن نادي النصر السعودي رسمياً رحيل المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، بعد قيادته للفريق للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين خلال موسم 2025-2026.

وتولى المدرب البرتغالي تدريب نادي النصر السعودي في الـ 14 من يوليو 2025، وقاد الفريق لمدة موسم رياضي واحد حقق خلاله لقب دوري روشن السعودي.

واستعاد جيسوس لقب الدوري للنصر بعد غياب منذ آخر تتويج للفريق موسم 2018 – 2019.

وحسب تقارير صحفية تركية، فإن إدارة النصر وضعت المدرب التركي أوكان بوروك ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للنصر خلال الفترة المقبلة.

ويعد بوروك من أبرز الأسماء التدريبية في الكرة التركية خلال السنوات الأخيرة، بعدما حقق نجاحات كبيرة مع غلطة سراي.