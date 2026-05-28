النصر يعلن رحيل جورجي جيسوس.. وأوكان بوروك أبرز المرشحين لخلافته

photo 2026 05 28 23 02 26 النصر يعلن رحيل جورجي جيسوس.. وأوكان بوروك أبرز المرشحين لخلافته

الرياض-سانا

أعلن نادي النصر السعودي رسمياً رحيل المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، بعد قيادته للفريق للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين خلال موسم 2025-2026.

وتولى المدرب البرتغالي تدريب نادي النصر السعودي في الـ 14 من يوليو 2025، وقاد الفريق لمدة موسم رياضي واحد حقق خلاله لقب دوري روشن السعودي.

واستعاد جيسوس لقب الدوري للنصر بعد غياب منذ آخر تتويج للفريق موسم 2018 – 2019.

وحسب تقارير صحفية تركية، فإن إدارة النصر وضعت المدرب التركي أوكان بوروك ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للنصر خلال الفترة المقبلة.

ويعد بوروك من أبرز الأسماء التدريبية في الكرة التركية خلال السنوات الأخيرة، بعدما حقق نجاحات كبيرة مع غلطة سراي.

بالميراس البرازيلي يبلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية
اتحاد كرة السلة يصدر جدول مباريات الأسبوع الأول لإياب دوري الرجال
تواصل منافسات دوري كرة اليد لفئة السيدات
الطليعة يحرز لقب بطولة النصر والتحرير بحماة بكرة القدم
أجواء حماسية عالية في سباق النصر للخيول في دير الزور
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك