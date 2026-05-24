آرسنال يحتفل بلقبه بالفوز على كريستال بالاس والسيتي يسقط في وداعية غوارديولا

لندن-سانا

احتفل آرسنال بلقبه بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز بالفوز في الجولة الختامية التي أقيمت اليوم الأحد، على مضيفه كريستال بالاس 2-1.

افتتح غابريال جيسوس النتيجة في الدقيقة 42، ليضيف بعدها نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة 47، وفي الدقائق الأخيرة قلص جون فيليب ماتيتا الفارق لكريستال بالاس.

وأنهى آرسنال الدوري على القمة برصيد 85 نقطة، بينما كريستال بالاس في المرتبة الـ 15 برصيد 45 نقطة.

وفي المباراة الأخيرة لمدربه جوزيب غوارديولا سقط مانشستر سيتي أمام ضيفه أستون فيلا 2-1.

أنطوان سيمينيو افتتح التسجيل للسيتي في الدقيقة 23، ومع انطلاقة الشوط الثاني تمكن أولي واتكينز من معادلة النتيجة لأستون فيلا، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليمنح فريقه الأسبقية بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 61.

بهذه النتيجة ينهي السيتي الدوري في المركز الثاني برصيد 78 نقطة، أما أستون فيلا فلديه 65 نقطة وحل رابعاً.

واكتفى برايتون بضمان مقعد مؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام ضيفه مانشستر يونايتد 3-0.

باتريك دورغو منح الأسبقية للضيوف في الدقيقة 33 من تمريرة حاسمة هي الحادية والعشرون في الموسم لقائده برونو فيرنانديش الذي انفرد بالرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد.

وضاعف الكاميروني بريان مبومو تقدم مانيو بهدف ثانٍ قبيل نهاية الشوط الأول.

فيما اختتم أفضل لاعب في البريميرليغ برونو فيرنانديش ثلاثية مانشستر يونايتد عند الدقيقة 48، هزيمة أفقدت برايتون مركزه السابع لمصلحة سندرلاند ليكتفي بضمان مقعد في دوري المؤتمر الأوروبي.