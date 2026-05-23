الكرامة يفوز على الجيش في ختام الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

فاز فريق الكرامة على الجيش بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض ملعب الفيحاء بدمشق، في ختام منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف الكرامة محمد قوجة علي في الدقيقة الـ 88، ليرفع الكرامة رصيده بهذا الفوز إلى 42 نقطة في المركز الرابع، وظل الجيش محتفظاً بـ 34 نقطة في المركز الثامن.

وكانت الجولة الـ 24 انطلقت أمس وشهدت فوز أهلي حلب على أمية 1/4، وحمص الفداء على الحرية 1/0، وخان شيخون على جبلة 1/0، والفتوة على حطين 3/2، والطليعة على الشعلة 2/1، والوحدة على دمشق الأهلي 0/3، وتشرين على الشرطة 2/0.

وفي ختام الجولة الـ 24 يتصدر أهلي حلب الترتيب برصيد 57 نقطة، يليه حمص الفداء برصيد 54 نقطة، ثم الوحدة 51 نقطة فالكرامة 42 نقطة، وحطين 39 نقطة، وتشرين والطليعة بـ37 نقطة لكل منهما، ثم الجيش 34 نقطة، والحرية 28 نقطة، والفتوة 27 نقطة، ودمشق الأهلي 26 نقطة، والشرطة 25 نقطة، وخان شيخون 21 نقطة، وجبلة 19 نقطة، وأمية 17 نقطة، والشعلة أخيراً بـ 14 نقطة.