منتخب سوريا للرجال بكرة القدم يفوز على نظيره التونسي بكأس العرب

IMG 2405 منتخب سوريا للرجال بكرة القدم يفوز على نظيره التونسي بكأس العرب

الدوحة-سانا

افتتح منتخب سوريا للرجال بكرة القدم مشواره ببطولة كأس العرب المقامة في قطر، بالفوز على نظيره التونسي بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد أحمد بن علي في الدوحة.

وسجل هدف المباراة الوحيد عمر خريبين بالدقيقة (49).

ويلعب منتخبنا في مباراته الثانية مع نظيره القطري يوم الخميس القادم على أن يختتم مبارياته مع المنتخب الفلسطيني يوم الأحد المقبل.

وكان منتخبنا تأهل إلى دور المجموعات من كأس العرب بفوزه على منتخب جنوب السودان بهدفين دون مقابل، ضمن مباراة الملحق، وذلك في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

