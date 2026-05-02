أرسنال يتجاوز جاره فولهام ويعزز صدارته للدوري الإنكليزي

لندن-سانا

حقق أرسنال فوزاً كبيراً جاء على حساب ضيفه فولهام 3-صفر، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل لأصحاب الأرض كل من فكتور غيوكيريس في الدقيقتين 9 و45+4، وبوكايو ساكا في الدقيقة 40.

بهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 76 نقطة في المركز الأول (من 35 مباراة)، فيما يأتي مانشستر سيتي، الذي يحل ضيفاً بعد غد على إيفرتون، في المركز الثاني بـ 70 نقطة (من 33 مباراة)، في المقابل، تجمد رصيد فولهام عند 48 نقطة.

ويستعد أرسنال لاستضافة أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل على ملعبه في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين 1-1 على أرض ملعب أتلتيكو مدريد الأربعاء الماضي.