اختتام البطولة التدريبية لقفز الحواجز في نادي الفروسية المركزي

ريف دمشق-سانا

وسط أجواء حماسية عالية، وبعد يومين من المنافسة، اختتمت في نادي الفروسية المركزي بالديماس في ريف دمشق، البطولة التدريبية لقفز الحواجز لجميع الفئات.

البداية كانت مع الفئات الصغيرة، حيث أقيمت في اليوم الأول مسابقة الفئة التحضيرية لارتفاع 60 سم، تلتها مسابقة فئة الأطفال لارتفاع 80 سم، وتوج بهما جميع الفرسان كمبادرة تشجيعية لتحفيزهم للمشاركة بالمباريات القادمة، حيث شهدت هاتان الفئتان مشاركات جديدة.

وفي اليوم الثاني، أقيمت مسابقات لأربع فئات، الأولى هي فئة أماتور لارتفاع 95 سم، والثانية سمول تور لارتفاع 110سم، والثالثة ميديوم تور لارتفاع 120سم والرابعة بيغ تور لارتفاع 135 سم.

وذهبت صدارة اليوم الثاني للفارس أكرم أبو جيب لفئة أماتور، والفارسة منى خطاب لفئة سمول تور، والفارس مروان الزبيبي لفئة ميديوم تور، والفارسة ميرا الخولي لفئة بيغ تور.

وتأتي هذه البطولة ضمن استراتيجية الاتحاد العربي السوري للفروسية لتحضير وتطوير مهارات الفرسان في جميع الفئات المعتمدة برياضة قفز الحواجز.

