منتخب فرنسا يلاقي البرازيل وكولومبيا ودياً

باريس-سانا

يواجه منتخب فرنسا منتخبي البرازيل وكولومبيا ودياً في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر آذار المقبل، استعداداً لكأس العالم 2026.

وقال مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان خلال اجتماع مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: سنُجري تجربة ودية في الولايات المتحدة، حيث سنلعب ضد البرازيل وكولومبيا، وهي مفيدة دائماً، لأنها فرصة جيدة للتعرف على ملاعب البطولة”.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو أعلن في الـ 21 من تشرين الثاني عن تحديد موعد لمباراتين ضد البرازيل وكولومبيا، في بوسطن وفلوريدا على التوالي.

ويعود آخر لقاء جمع المنتخب الفرنسي مع نظيره البرازيلي، حامل لقب كأس العالم خمس مرات، إلى آذار 2015، في مباراة ودية خسرها منتخب فرنسا بنتيجة 1-3 على ملعب “إستاد دو فرانس”.

كما خسرت فرنسا آخر مباراة لها أمام كولومبيا 2-3 في آذار 2018، في سان دوني أيضاً.

وسيواجه بطل مونديال 2018 ووصيف 2022، في المجموعة التاسعة، منتخب السنغال في الـ 16 من حزيران في نيويورك، ثم الفائز من الملحق العالمي الذي سيحدد من بين العراق وبوليفيا وسورينام في الـ 22 من حزيران في فيلادلفيا، والنرويج بعد 4 أيام في بوسطن.