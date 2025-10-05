الإصابة تبعد أوديجارد عن أرسنال في معسكر النرويج خلال فترة التوقف الدولي

لندن-سانا

أعلن نادي آرسنال الإنكليزي اليوم استبعاد قائده مارتن أوديجارد، من معسكر منتخب النرويج، خلال فترة التوقف الدولي في تشرين الأول الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها في ركبته اليسرى.

وأعلن آرسنال عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: أن اللاعب سيستمر في الخضوع للتقييم والعلاج من قبل الفريق الطبي في مركز التدريب خلال فترة التوقف الدولي، بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن”.

وتم استبدال أوديجارد في الدقيقة 30 من فوز فريقه بهدفين على وست هام يونايتد، أمس، وهي المرة الثالثة هذا الموسم التي يغادر فيها أوديجارد الملعب بسبب الإصابة.

ويخوض آرسنال مباراته التالية بعد فترة التوقف الدولي، أمام فولهام في الثامن عشر من الشهر الجاري.