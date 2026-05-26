اختتام البطولة المصغرة لقدامى لاعبي كرة القدم دمشق

اختتمت أمس الإثنين منافسات البطولة المصغرة لقدامى لاعبي كرة القدم بدمشق، التي نظمتها مديرية الرياضة والشباب بدمشق على أرض الملعب السداسي في نادي قاسيون الرياضي، وسط حضور جماهير وأجواء تنافسية.

وتوج فريق الحموي بلقب البطولة بعد فوزه على فريق التاج في المباراة النهائية، التي شهدت إثارة كبيرة، حيث امتدت إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق، ليحسم قدامى الحموي اللقب لمصلحته بفوزه بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تمكن فريق قدامى ميسلون من حصد المركز الثالث، عقب فوزه على قدامى نادي الوحدة بنتيجة 10-6 في لقاء اتسم بالندية والغزارة التهديفية.

وفي ختام البطولة تم تكريم اللاعبين المتألقين، حيث نال مصعب سوادة جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل محمد رضوان الأزهر على جائزة أفضل حارس مرمى، وتوج محمد بشار نعمة بلقب هداف البطولة.