الليلة في حلب.. مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي والنواعير في دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

تتجه أنظار عشاق كرة السلة السورية، مساء اليوم، صوب صالة الشهباء بحلب، حيث يلتقي أهلي حلب والنواعير في مواجهة من العيار الثقيل، تعد “قمة فنية” مرتقبة، نظراً للصراع المحتدم على مراكز الصدارة وسعي الطرفين لفرض الهوية.

ويدخل أهلي حلب اللقاء وعينه على “الثأر الرياضي” ورد الاعتبار بعد خسارة الذهاب القاسية التي انتهت بفارق كبير لصالح النواعير بواقع (90-67) نقطة، إضافة إلى سعيه لاسترداد صورته كأحد أبرز المنافسين على اللقب، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.

في المقابل، يحل النواعير ضيفاً ثقيلاً وهو يدرك تماماً أن الحفاظ على سكة الانتصارات والزحف نحو القمة يتطلب تجاوز عقبة الأهلي في معقله، فالفريق القادم من حماة يعيش فترة فنية زاهية، لكنه يعلم أن مواجهة “القلعة الحمراء” وسط جماهيرها تجعل من المهمة اختباراً حقيقياً للطموح والشخصية.

يذكر أن اللقاء ينطلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً غفيراً وندية بالغة، وسط مؤشرات فنية توحي بأن الحسم قد يتأخر حتى الثواني الأخيرة.