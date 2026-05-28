وزارة الطاقة: استمرارية ضخ مياه الشرب في الرقة رغم خروج بعض المحطات عن الخدمة

الرقة-سانا

أكدت وزارة الطاقة السورية أن بعض محطات المياه التي خرجت عن الخدمة في محافظة الرقة خلال فترة ارتفاع مناسيب نهر الفرات، لم تؤثر على استمرارية ضخ المياه إلى الأهالي في عدد من المناطق المخدّمة، وذلك نتيجة ربط الشبكات المائية ببعضها وإمكانية التزويد من محطات ومصادر أخرى ضمن الشبكة العامة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن المتابعة الفنية والميدانية مستمرة على مدار الساعة، من خلال شركات المياه والصرف الصحي والجهات المعنية، لضمان استقرار الخدمة واستمرار وصول مياه الشرب إلى المواطنين.

كما دعت وزارة الطاقة الأهالي إلى الالتزام بتعليمات السلامة والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الاستجابة المعتمدة للتعامل مع تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، والتي تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، ولا سيما مياه الشرب، في ظل الظروف الطارئة التي تشهدها المنطقة.