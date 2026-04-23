الإصابة تحرم برشلونة من نجمه الأبرز

مدريد-سانا

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم أن نجمه لامين جمال تعرض للإصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليسرى ليغيب عن بقية الموسم.

وأكد برشلونة في الوقت ذاته أن جمال من المتوقع أن يكون حاضراً مع المنتخب الإسباني المشارك في كأس العالم 2026.

وقال برشلونة: “أكّدت الفحوص التي أُجريت الخميس أن لاعب الفريق الأول لامين جمال تعرّض لإصابة في العضلة الخلفية، ستبعده عن بقية موسم الدوري، لكنه يُتوقّع أن يكون متاحاً للمشاركة في كأس العالم”.

وينطلق مشوار المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 15 حزيران بمواجهة الرأس الأخضر، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً السعودية والأوروغواي.

وخرج جمال من أرض الملعب في المباراة التي فاز فيها برشلونة على سلتا فيغو، بهدف دون رد سجله بنفسه من ركلة جزاء.

وسيغيب جمال عن المباريات الست الأخيرة في الدوري، من بينها الكلاسيكو مع الغريم التقليدي ريال مدريد في 10 أيار المقبل.