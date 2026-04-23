اللجنة البارالمبية الرياضية الفرعية بدير الزور تبحث واقع رياضة ذوي الإعاقة بالمحافظة

دير الزور-سانا

بحثت اللجنة البارالمبية الرياضية الفرعية في محافظة دير الزور واقع الرياضة البارالمبية في المحافظة وسبل تطويرها، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم في جامعة الفرات.

وتناول أعضاء اللجنة واقع الرياضة البارالمبية وسبل تطويرها تنظيمياً وفنياً، مع التأكيد على توسيع مشاركة اللاعبين، وتفعيل التسجيل عبر المنصة الرقمية، وتعزيز دور المرأة في الأنشطة الرياضية.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع مديرية الرياضة والشباب وتفعيل البرامج التدريبية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتوسيع قاعدة المشاركة.

ودعا أعضاء اللجنة إلى دعم الرياضيين من ذوي الإعاقة، ودعم مسيرة الرياضة البارالمبية وفق الخطط والاستراتيجيات المعتمدة، وبما ينسجم مع توجهات اللجنة البارالمبية الوطنية.

يشار إلى أن اللجنة البارالمبية الوطنية السورية هي منظمة رياضية وطنية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التنظيمية والإدارية والمالية، وتعمل وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة في سوريا، وبما يتوافق مع تعليمات وأنظمة اللجنة البارالمبية الدولية والآسيوية والاتحادات الرياضية الدولية والإقليمية.