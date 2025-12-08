الرئيس أحمد الشرع يؤدي صلاة الفجر في المسجد الأموي الكبير بدمشق في الذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 10 دقائق قائمة الصور 1/3 انتشار عناصر شرطة المرور في اللاذقية لتنظيم حركة السير في شوارع المدينة بدء توافد أهالي حلب إلى ساحة سعد الله الجابري للمشاركة بإطلاق صندوق التنمية السوري من فوز نادي عندان على خان شيخون ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إدلب الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة عيد الأضحى المبارك دراج سوري يقطع الطريق من بيروت إلى اللاذقية على دراجته الهوائية إحياءً لذكرى التحرير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الرئيس الشرعدمشقعيد التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك تكبيرات النصر في مسجد العلامة محمد الحامد في حماة قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 21 ثانية تكبيرات النصر في مسجد زيد بن حارثة في إدلب قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 3 دقائق 3 الرئيس أحمد الشرع يؤدي صلاة الفجر في المسجد الأموي الكبير بدمشق في الذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 10 دقائق 2 أداء صلاة الفجر في جامع لالا باشا بدمشق بالذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 27 دقيقة