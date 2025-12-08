الرئيس أحمد الشرع يؤدي صلاة الفجر في المسجد الأموي الكبير بدمشق في الذكرى الأولى لتحرير سوريا

انتشار عناصر شرطة المرور في اللاذقية لتنظيم حركة السير في شوارع المدينة
بدء توافد أهالي حلب إلى ساحة سعد الله الجابري للمشاركة بإطلاق صندوق التنمية السوري
من فوز نادي عندان على خان شيخون ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إدلب
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة عيد الأضحى المبارك
دراج سوري يقطع الطريق من بيروت إلى اللاذقية على دراجته الهوائية إحياءً لذكرى التحرير
