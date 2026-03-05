توتنهام يواجه كريستال بالاس في ختام الجولة 29 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم

دمشق-سانا

تختتم الليلة الجولة الـ 29 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بلقاء توتنهام وكريستال بالاس في مباراة متوازنة.

ويحتل توتنهام المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.

ويدخل توتنهام اللقاء وهو في سلسلة سلبية طويلة دون أي فوز في الدوري خلال آخر 10 مباريات، ما يضعه في موقف حرج بالقرب من مراكز الهبوط.

ويعيش كريستال بالاس حالة أفضل نسبياً، رغم خسارته الأخيرة أمام مانشستر يونايتد، لكنه يقدم أداءً تنافسياً ويملك القدرة على إزعاج أي فريق.

وفي نتائج مباريات الأمس واصل آرسنال تمسكه بالصدارة بعد فوز ثمين على برايتون بهدف دون رد، فيما اكتفى مانشستر سيتي بالتعادل مع توتنهام فوريست، وخطف نيوكاسل يونياتد فوزاً مثيراً على حساب ضيفه مانشستر يونايتد وحقق تشيلسي فوزاً عريضاً على أستون فيلا بأربعة أهداف لهدف وعاد وست هام بالفوز على فولهام بهدف دون رد.

ويتصدر أرسنال الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 67 نقطة من 30 مباراة، ويطارده مانشستر سيتي بـ60 نقطة من 29 مباراة.