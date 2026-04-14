اختتام مرحلة الذهاب من دوري الأمل لكرة اليد بحمص

حمص-سانا

تصدر فريق الطليعة ترتيب الفرق في مرحلة الذهاب من دوري الأمل لكرة اليد، التي أقيمت في صالة أبو زيد الرياضية بحمص.

وفي التفاصيل، تصدر فريق الطليعة الترتيب العام برصيد 14 نقطة، وجاء النواعير في المركز الثاني بـ 12 نقطة، وحل فريق الشعلة ثالثاً برصيد 10 نقاط.

وحل الفتوة رابعاً بـ 8 نقاط، وفي المركزين الخامس والسادس تساوى فريقا دير عطية واليقظة برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما جاء الفرات والنبك في المركزين السابع والثامن بنقطتين لكل فريق.

ويأتي دوري الأمل ضمن روزنامة اتحاد كرة اليد للبطولات المحلية التي اعتمدت من بداية العام، بهدف تطوير مهارات اللاعبين الشباب، وإعدادهم للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.