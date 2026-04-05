بطولة ودية لكرة الطاولة للناشئات في اللاذقية بمناسبة اليوم الدولي للرياضة

اللاذقية-سانا

انطلقت اليوم البطولة الودية لكرة الطاولة لفئة الناشئات وما فوق في محافظة اللاذقية، بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية لكرة الطاولة باللاذقية مصعب العقاد، في تصريح لـ سانا، أن البطولة التي استضافها الملعب البلدي باللاذقية تشارك فيها أندية الجيش باللاذقية وجبلة وبانياس، بمشاركة 12 لاعبة.

وأشار العقاد إلى أنه تم تقسيم البطولة إلى ثلاث مجموعات، تضم كل منها 4 لاعبات، حيث تتأهل الأولى والثانية من كل مجموعة إلى الدور الأخير، ليلعبن دوراً كاملاً.

وتأتي هذه البطولة للتأكيد على أهمية الرياضة في تعزيز التغيير الإيجابي، وترسيخ قيم التعاون والسلام بين المشاركات.