بطولة ودية لكرة الطاولة للناشئات في اللاذقية بمناسبة اليوم الدولي للرياضة

IMG 6109 بطولة ودية لكرة الطاولة للناشئات في اللاذقية بمناسبة اليوم الدولي للرياضة

اللاذقية-سانا

انطلقت اليوم البطولة الودية لكرة الطاولة لفئة الناشئات وما فوق في محافظة اللاذقية، بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام.

IMG 6111 بطولة ودية لكرة الطاولة للناشئات في اللاذقية بمناسبة اليوم الدولي للرياضة

وأوضح رئيس اللجنة الفنية لكرة الطاولة باللاذقية مصعب العقاد، في تصريح لـ سانا، أن البطولة التي استضافها الملعب البلدي باللاذقية تشارك فيها أندية الجيش باللاذقية وجبلة وبانياس، بمشاركة 12 لاعبة.

IMG 6068 بطولة ودية لكرة الطاولة للناشئات في اللاذقية بمناسبة اليوم الدولي للرياضة

وأشار العقاد إلى أنه تم تقسيم البطولة إلى ثلاث مجموعات، تضم كل منها 4 لاعبات، حيث تتأهل الأولى والثانية من كل مجموعة إلى الدور الأخير، ليلعبن دوراً كاملاً.

وتأتي هذه البطولة للتأكيد على أهمية الرياضة في تعزيز التغيير الإيجابي، وترسيخ قيم التعاون والسلام بين المشاركات.

IMG 6097 بطولة ودية لكرة الطاولة للناشئات في اللاذقية بمناسبة اليوم الدولي للرياضة
