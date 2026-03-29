ملعب أزتيكا يعود للحياة بعد 22 شهراً من الأعمال التحضيرية لمونديال 2026

مكسيكو-سانا

أُعيد اليوم الأحد افتتاح ملعب أزتيكا التاريخي في العاصمة المكسيكية، بعد إغلاق دام 22 شهراً لإجراء أعمال تجديد وتطوير شاملة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2026، التي تنظمها المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وجاء الافتتاح الرسمي للملعب الشهير تزامناً مع إقامة مباراة ودية بين المنتخب المكسيكي وضيفه المنتخب البرتغالي، والتي انتهت بالتعادل السلبي صفر-صفر.

وشهدت مراسم إعادة الافتتاح حادثاً مأساوياً ألقى بظلال الحزن على المناسبة، حيث لقي أحد المشجعين حتفه إثر سقوطه من أحد المدرجات قبل انطلاق المباراة، وأفادت السلطات المكسيكية بأن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.

ويُعد ملعب أزتيكا أحد أبرز معالم كرة القدم العالمية، إذ استضاف نهائي كأس العالم عام 1970 الذي تُوّج فيه البرازيل بقيادة الأسطورة بيليه، ونهائي نسخة 1986 الذي أحرز فيه المنتخب الأرجنتيني اللقب بقيادة دييغو أرماندو مارادونا.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب مباراة الافتتاح الرسمية لبطولة كأس العالم 2026 بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا يوم الـ 11 من حزيران المقبل، ليصبح بذلك أول ملعب في التاريخ يحتضن افتتاح ثلاث نسخ من المونديال.