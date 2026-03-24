الوحدة يواجه الشعلة في ختام الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز لكرة القدم

يلتقي اليوم الثلاثاء، فريق الوحدة مع الشعلة على ملعب الفيحاء بدمشق، في ختام مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الوحدة المباراة سعياً لتقديم عرض قوي وحصد النقاط الثلاث، والاستمرار في تضييق الخناق على أهلي حلب “المتصدر”، في حين سيحاول الشعلة الخروج بنتيجة إيجابية تبعده عن قاع الترتيب العام لفرق الدوري.

وكانت مباريات الجولة قد شهدت تعادل أهلي حلب مع الجيش بهدف لمثله، فيما حقق حمص الفداء فوزاً كبيراً على خان شيخون، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، وتغلب الفتوة على ضيفه أهلي دمشق بنتيجة أربعة أهداف لهدف، كما تعادل حطين والطليعة بهدف لهدف، وانتهى لقاء الحرية والشرطة بالتعادل السلبي، وفاز الكرامة على أمية بثلاثية نظيفة، بينما تعادل تشرين وجبلة بهدف لمثله.

ويتصدر أهلي حلب ترتيب الدوري بـ 36 نقطة مع مباراة مؤجلة، يليه الوحدة وحمص الفداء بـ 30 نقطة لكل منهما، مع مباراتين مؤجلتين لحمص الفداء، وحطين رابعاً بـ 26 نقطة.